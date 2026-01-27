Spettacolo ' Like Kiribati delirio finale' al Piccolo Teatro della Città

Una riflessione sulla resistenza, sull’abbandono e su ciò che, anche quando tutto sembra perduto, ci rende ancora umani: perché non è il Pianeta in crisi ma è la nostra esistenza su di esso a esserla, perché la Terra, dopo averci sopportato, ci sopravviverà. C’è tutto questo al centro di Like.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Like Kiribati

Il Teatro di Documenti presenta, domenica 11 gennaio alle ore 16, lo spettacolo “Il Piccolo Principe” di La Compagnia Interno 13.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Like Kiribati

Argomenti discussi: Minchia Signor Tenente di e con Antonio Grosso al Teatro Turi Ferro di Acireale (CT).

Like Kiribati - delirio finale in scena al Teatro BiondoDebutta mercoledì 4 dicembre, alle ore 21 nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, Like Kiribati - delirio finale di Giuseppe Provinzano, con Sergio Beercock, Noa Di Venti e Chiara Muscato. ansa.it

Sestarete TV - Canale 81. . Andrà in scena il 30 e il 31 gennaio al Teatro della Città di #Catania , nell'ambito della rassegna - , LIKE KIRIBATI, di e con Giuseppe Provinzano, stamattina in collegamento con la nostra Antonella Insa - facebook.com facebook