Nell’ambito delle elezioni comunali, i rappresentanti di due partiti di centrodestra hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per ricompattare le forze alleate. L’intesa riguarda sia i capoluoghi di Provincia che altri comuni sopra i 15 mila abitanti, con l’obiettivo di presentare candidature condivise. La collaborazione tra i due partiti si concentra sulla volontà di presentarsi uniti in tutte le municipalità coinvolte dalla tornata elettorale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “C’è l’intesa nel ricomporre il centrodestra in ogni comune al voto. Partendo dai capoluoghi di Provincia Avellino e Salerno considerata imprescindibile e per finire ai comuni sopra i 15mila chiamati al voto. L’incontro tra il Vice Ministro Edmondo Cirielli e il Segretario Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello si è svolto in un clima costruttivo dovuto anche alla consapevolezza delle sfide in programma. C’è un clima nuovo di collaborazione anche in vista delle future elezioni politiche che necessità assolutamente di unità anche al livello comunale. Per questa ragione la riunione oggi stesso sarà allargata ai segretari provinciali di Salerno e Avellino per declinare la definizione specifica del quadro politico scaturito di piena unità del centrodestra.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cirielli e Martusciello “fanno pace”: FDI e FI pronti a correre insieme

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