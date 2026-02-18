Martusciello di Forza Italia spiega che le dimissioni di Edmondo Cirielli sono dovute alle sue nuove responsabilità al Ministero. Cirielli continuerà a svolgere un ruolo chiave nella coalizione, mantenendo il suo punto di riferimento. Martusciello sottolinea che, nonostante le novità, si proseguirà con il lavoro comune. La sua presenza resta fondamentale per mantenere l’unità del gruppo. La coalizione si prepara a mantenere il ritmo e a rafforzare l’alleanza in vista delle prossime sfide.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Comprendo le ragioni delle dimissioni di Edmondo Cirielli e conosco bene le necessità legate alla prosecuzione del suo lavoro al Ministero. La delega che ricopre si fonda su un’attività diplomatica che richiede continuità e rapporti costruiti nel tempo”. Così Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “ Cirielli ha condotto una campagna elettorale con sobrietà, lasciando comunque un segno. Sta a tutti noi, ora, coltivare quanto è stato seminato. Forza Italia gli riconosce il ruolo di playmaker della coalizione”. “Adesso la priorità è andare avanti insieme”, conclude Martusciello L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Martusciello (Fi): “Cirielli resta il playmaker coalizione, avanti insieme”

