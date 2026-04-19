Circolo scherma Raggetti | ottimi risultati alla seconda prova nazionale di fioretto

Nel fine settimana del 11-12 aprile, i giovani atleti italiani di scherma si sono ritrovati ad Ancona per disputare la seconda prova del Gran Prix - Kinder Joy of Moving, una gara nazionale dedicata alle categorie del Gran Premio Giovanissimi Under 14. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni, con risultati che hanno messo in evidenza le performance delle squadre e dei singoli atleti in questa fase di stagione.

Nel fine settimana del 11-12 aprile i giovani fiorettisti italiani si sono dati appuntamento ad Ancona per la seconda prova del Gran Prix - Kinder Joy of Moving, prestigiosa competizione nazionale riservata alle categorie del Gran Premio Giovanissimi (Under 14). Il circolo scherma “Roberto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Scherma - Grande risultati per i giovani del Circolo Raggetti. Rapir Cup a Zagabria. Pontello protagonisteDopo i successi in Italia il Circolo Scherma Raggetti si è distinto anche all’estero, a Zagabria, dove ha conquistato due ori e due bronzi nella 28ª... Il circolo scherma "Raggetti" sul podio della Rapir Cup di ZagabriaNello scorso week-end, il circolo scherma “Roberto Raggetti” di Firenze si è contraddistinto riportando due ori e due bronzi in occasione della 28ª... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: 2^ Prova del Grand Prix Kinder Joy of Moving di fioretto – Ad Ancona cala il sipario con i successi di Fiocchini, Vellieux, Felici e Li Bergolis; Ancona chiude il Grand Prix di fioretto: Fiocchini, Vellieux, Felici e Li Bergolis firmano l’ultima tappa prima dei Tricolori. Scherma. Per il Circolo Raggetti annata da incorniciareIl Circolo Raggetti chiude nel migliore dei modi un 2025 ricco di successi e di piazzamenti salendo più volte sul podio anche ai campionati regionali GP Giovanissimi che si sono svolti a Massa. La ... lanazione.it Scherma - Grande risultati per i giovani del Circolo Raggetti. Rapir Cup a Zagabria. Pontello protagonisteDopo i successi in Italia il Circolo Scherma Raggetti si è distinto anche all’estero, a Zagabria, dove ha conquistato ... msn.com Grand Prix U14, ultima giornata: secondo posto per Vittoria Maggiolini, buoni piazzamenti per il CSTR : https://www.circoloschermaterni.it/grand-prix-u14-ultima-giornata-secondo-posto-per-maggiolini-vittoria-buoni-piazzamenti-per-il-cstr/ Clicca qui per le - facebook.com facebook