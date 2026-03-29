I giovani atleti del Circolo Scherma Raggetti hanno ottenuto risultati significativi a Zagabria durante la Rapir Cup, dopo aver già ottenuto successi in Italia. La competizione internazionale si è conclusa con ottimi piazzamenti per le concorrenti, in particolare per le atlete Pontello, che si sono distinte nelle gare di spada. La partecipazione ha coinvolto diverse squadre e ha visto la presenza di numerosi giovani schermidori.

Dopo i successi in Italia il Circolo Scherma Raggetti si è distinto anche all’estero, a Zagabria, dove ha conquistato due ori e due bronzi nella 28ª edizione della Rapir Cup: una delle tappe più importanti del circuito europeo per le diverse categorie del fioretto giovanile che ha visto la partecipazione di 19 paesi. Il primo oro porta la firma della dodicenne Emma Pontello, campionessa regionale in carica e recente vincitrice del Trofeo nazionale Kinder e del Trofeo Granducato, che è salita sul gradino più alto del podio dopo aver sbaragliato atlete più grandi di lei e in finale (15-11) l’atleta cinese Yunxi He. Primo posto anche per Neri Catarzi, 13 anni, che si è imposto per 45-26 nella gara a squadre dell’Italia under 14 su una formazione ungherese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Scherma - Grande risultati per i giovani del Circolo Raggetti. Rapir Cup a Zagabria. Pontello protagoniste

Articoli correlati

Il circolo scherma "Raggetti" sul podio della Rapir Cup di ZagabriaNello scorso week-end, il circolo scherma “Roberto Raggetti” di Firenze si è contraddistinto riportando due ori e due bronzi in occasione della 28ª...

Altri aggiornamenti su Circolo Raggetti

Argomenti discussi: Scherma - Grande risultati per i giovani del Circolo Raggetti. Rapir Cup a Zagabria. Pontello protagoniste.

Faenza capitale della scherma: oltre 400 atleti e due podi per il Circolo Scherma G. PlacciGrande successo al PalaCattani di Faenza per il Campionato Regionale Under 14 di spada, fioretto e sciabola, insieme al Campionato Cadetti e alla prova paralimpica integrata per la categoria Allievi, ... ravennawebtv.it

Scherma. Per il Circolo Raggetti annata da incorniciareIl Circolo Raggetti chiude nel migliore dei modi un 2025 ricco di successi e di piazzamenti salendo più volte sul podio anche ai campionati regionali GP Giovanissimi che si sono svolti a Massa. La ... lanazione.it