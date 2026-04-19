Cinquecento parcheggi gratuiti per l’estate | Ma è necessario pedonalizzare il lungomare

L’amministrazione comunale ha annunciato che anche per l’estate 2026 saranno disponibili 500 posti auto gratuiti nelle aree comunali. La decisione si inserisce in un piano che include la possibilità di pedonalizzare il lungomare, anche se questa misura non è ancora definitiva. La riattivazione dei parcheggi gratuiti viene confermata come una delle iniziative per la stagione estiva.

Anche per la stagione estiva 2026, l’amministrazione comunale conferma l’attivazione di 500 posti auto gratuiti nelle aree comunali. Ma la soluzione non convince Alfredo Mandolesi, per decenni gestore dello chalet Marebello sul lungomare sud. La misura sarà in vigore tra aprile e settembre, un periodo più ampio rispetto all’anno precedente. Si tratta di un parcheggio a Fontespina, all’interno della lottizzazione Belvedere, e un altro adiacente a via Aldo Moro, in zona Stadio, a ridosso della caserma dei vigili del fuoco. Una soluzione adottata dal Comune ormai da diversi anni, per gestire l’afflusso di turisti. "Vantare centinaia di posti auto per l’estate sapendo che certe aree non vengono usate non so proprio a cosa serva" attacca però Mandolesi, che sebbene sia in pensione non abbandona il piglio di un tempo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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