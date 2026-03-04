La Giunta comunale di Spoleto ha deciso che, a partire dalla prossima domenica e nei giorni festivi, i parcheggi di superficie saranno gratuiti. La misura riguarda tutte le aree di sosta all'aperto presenti nel territorio comunale e si applica senza eccezioni durante i giorni di festa. La decisione è stata presa nell’ultima seduta, che ha approvato le nuove tariffe di sosta.

SPOLETO - La domenica e i giorni festivi i parcheggi di superficie saranno gratuiti. È questa la novità più importante decisa dalla Giunta comunale che, nella seduta della scorsa settimana, ha deliberato le tariffe relative ai parcheggi. La decisione, che accoglie la richiesta di Confcommercio Spoleto, ha una valenza soprattutto dal punto di vista turistico, perché consente a coloro che vengono la domenica in visita in città di parcheggiare senza sostenere alcun costo. Dello stesso tenore è anche la scelta di mantenere invariate le tariffe orarie dei parcheggi di struttura, ossia quelli collegati al sistema di mobilità alternativa (tapis roulant, scale mobili e ascensori) e di superficie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parcheggi di superficie gratuiti la domenica e i festivi

Leggi anche: "Parcheggi di superficie gratuiti la domenica e i giorni festivi". La decisione della giunta

Parcheggi gratuiti, sosta fino a mezzanotteSi avvicinano rapidamente le festività natalizie e con esse sono stati attivati, già a fine novembre, una serie di parcheggi gratuiti e che vedono...

Tutto quello che riguarda Parcheggi di

Temi più discussi: Parcheggi di superficie gratuiti la domenica e i festivi; Spoleto, sosta gratuita la domenica nei parcheggi di superficie; Parcheggi blu diventano gratis domenica e festivi; Rieti, in piazza Cavour, attivi i primi venti parcheggi gratuiti dopo lo spostamento del capolinea dei bus.

Spoleto, parcheggi gratis domenica e festivi ma stop a sosta free notturna a Posterna e SferaA Spoleto parcheggi gratuiti la domenica e i festivi. Dopo anni di sosta nelle strisce blu a pagamento 7 giorni su 7, la giunta guidata dal sindaco Andrea Sisti ha deliberato di spegnere i parchimetri ... umbria24.it

Roma, 16 mila parcheggi gratuiti diventano a pagamento: da Montesacro a Pigneto e Garbatella, ecco doveSedicimila posti auto gratuiti distribuiti in tutta la Capitale stanno per diventare a pagamento: le strisce bianche saranno pitturate con pennellate di colore blu. Una misura che ... ilmessaggero.it

La domenica ed i giorni festivi i parcheggi di superficie saranno gratuiti. È questa la novità più importante decisa dalla Giunta comunale che, nella seduta della scorsa settimana, facebook