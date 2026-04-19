Alle ore 17, presso il santuario della Madonna della Misericordia di Petriolo, si terrà la presentazione del libro

Oggi alle 17, al santuario della Madonna della Misericordia di Petriolo sarà presentato il libro "Splendor Terrae Nostrae - La Madonna della Misericordia nella storia di Petriolo (1525-2025)", Andrea Livi Editore. Una ricerca ha portato al ritrovamento di documenti inediti che riscrivono la storia del castello nel XV secolo. E ha permesso di delineare la figura di Lorenzo Bernasconi, scultore delle statue del santuario. L’evento è organizzato dalla Confraternita del SS. Sacramento. "Con questo libro vogliamo raccontare una delle storie più sentite del castello di Petriolo – spiega Fabio Sileoni, che cura l’opera –. Grazie a una lunga ricerca che ha offerto scoperte inaspettate e a un corredo grafico di grande impatto, vogliamo restituire a Petriolo 500 anni di memoria".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinquecento anni in un libro

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