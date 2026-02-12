Domani sera il teatro Niccolini di Firenze ospiterà la presentazione del romanzo “Una Cinquecento bianca” di Franca Giuliani. La scrittrice fiorentina racconta le storie di una famiglia borghese, con tutte le sue fortune e sfortune, e un’ombra del passato che si fa sentire nel presente. L’evento, alle 18, attirerà curiosi e appassionati di letteratura, pronti a scoprire il debutto della giovane autrice.

Firenze, 12 febbraio 2026 – Il ritratto di una famiglia borghese come tante, fatto di storie individuali, di fortune e sfortune, in cui un’ombra proveniente dal passato incombe sulle luci del tempo presente: è Una Cinquecento bianca (Mauro Pagliai Editore), romanzo d’esordio della fiorentina Franca Giuliani, che sarà presentato in anteprima domani, giovedì 12 febbraio, alle ore 18 alla libreria del Teatro Niccolini (via Ricasoli 3, Firenze). Interverrà Arianna Amatruda, saranno presenti l’autrice e l’editore.La protagonista Sandra è sposata e ha un figlio piccolo. Assieme alle cugine è alla guida di un importante calzaturificio ereditato dallo zio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro 'Una Cinquecento bianca' al teatro Niccolini

La presentazione del romanzo 'Dimmi che verità ti occorre' di Jacopo Chiostri si terrà il 29 gennaio alle 18 al Teatro Niccolini di Firenze.

Il Teatro Niccolini di Firenze ospiterà, il 31 dicembre, la rappresentazione di

