Pluriart Film Festival 2026 | il cinema internazionale arriva a Padova

Il Pluriart Film Festival torna a Padova dopo aver ricevuto numerosi inviti da registi di tutto il mondo. La manifestazione, dedicata ai cortometraggi, porta in città opere provenienti da oltre venti paesi diversi. La scorsa edizione ha attirato centinaia di appassionati e professionisti, e quest’anno si prevede un incremento di pubblico e di partecipanti.

Torna a Padova il Pluriart Film Festival, la rassegna internazionale dedicata ai cortometraggi più interessanti da tutto il mondo. Il 27 e 28 febbraio 2026 la città ospiterà una selezione di film in lingua originale con sottotitoli in italiano, offrendo al pubblico un'esperienza cinematografica autentica e immersiva. Il festival è un'occasione unica per scoprire storie e linguaggi diversi, confrontarsi con tematiche contemporanee e apprezzare il talento di registi emergenti e affermati provenienti da ogni continente.