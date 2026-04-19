Cilentana bloccata | cantiere urgente per un crollo causato da un privato

Martedì 21 aprile, sulla strada statale 18VAR Cilentana nella zona di Montano Antilia, sarà istituito un cantiere urgente che provocherà la chiusura temporanea della carreggiata. La chiusura si rende necessaria a causa di un crollo causato da un intervento di un privato, che ha reso necessario intervenire immediatamente per motivi di sicurezza. La viabilità sarà sospesa per tutta la giornata e si consiglia di seguire le indicazioni dei cartelli stradali.

Un cantiere urgente bloccherà la viabilità sulla SS18VAR Cilentana nella zona di Montano Antilia questo martedì 21 aprile. Anas ha programmato un intervento tecnico tra le ore 9:00 e le 17:00, imponendo la chiusura totale del tratto stradale situato tra il chilometro 149,000 e il chilometro 149,300, in località Massicelle. Il problema al chilometro 149,150 non è legato all’usura naturale dell’asfalto, ma a cause esterne alla carreggiata. Un abbassamento progressivo del piano viabile si è verificato a seguito di lavori privati per la costruzione di un capannone industriale. Tale attività edilizia è stata condotta senza l’adozione delle necessarie opere di protezione preliminari allo scavo, provocando il dissesto del corpo stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cilentana bloccata: cantiere urgente per un crollo causato da un privato Notizie correlate Via San Vito, partono i lavori dopo il crollo causato dal ciclone HarryA distanza di poche settimane dal ciclone Harry, che lo scorso mese ha provocato gravi danni in diverse zone di Agrigento, partono i lavori di... Leggi anche: L’Italia ancora penultima tra i Paesi Ocse per ripresa dei salari reali dopo il crollo causato dall’inflazione