Tragico scontro moto-bici sulla Provinciale Muore il centauro grave il ciclista

Da lanazione.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pietralunga (Perugia), 23 marzo 2026 – Gravissimo incidente stradale a Pietralunga, in provincia di Perugia, nella frazione di San Biagio; intorno alle 11,30 si sono scontrate una moto e una bicicletta lungo la Strada Provinciale 201. Un urto terribile, che ha portato alla morte del conducente della moto e al grave ferimento del ciclista. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con l’elisoccorso regionale. ”Ho cercato di liberarlo dal camion”: il ciclista morto nell’incidente, operaio della tramvia ha tentato di salvarlo La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, i carabinieri, la polizia locale e il personale del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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