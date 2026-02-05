LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Venturelli e Balsamo di bronzo nella madison femminile ora Consonni e Sierra in quella maschile

Questa sera, agli Europei di ciclismo su pista, Venturelli e Balsamo conquistano il bronzo nella madison femminile. Ora tocca a Consonni e Sierra scendere in pista per la gara maschile. La giornata prosegue con l’attenzione puntata sui prossimi risultati, mentre si aspetta la premiazione degli uomini del keirin.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12 Terminata questa cerimonia, si premieranno gli uomini del keirin. 14.09 Terzo gradino per Friedrich, secondo per Gros e primo per Lysenko. 14.07 Ora la premiazione del keirin femminile. 14.04 MATTHEW RICHARDSON! Volata imperiale del britannico, che ha dovuto colmare il gap con Lavreysen e Nulens, e poi batterli. L’olandese ha provato ad attaccare ai 3 giri dalla fine e fino all’ultimo sembrava avviato verso la vittoria, ma Richardson è stato chirurgico nei tempi. Chiudono la classifica Kalachnik, Derache e Ledingham-Horn. 14.03 Si sposta la moto, tre giri per decidere l’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nella finale della madison agli Europei di ciclismo su pista, Venturelli e Balsamo conquistano il bronzo.

Questa mattina alle piste europee il giorno si apre con la gara di madison femminile ai Campionati Europei di ciclismo su pista del 2026.

Riunione Tecnica #211 - Troppo Evenepoel per Ganna. Venturelli campionesse europea under23

