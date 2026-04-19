Christina Applegate la battaglia contro la sclerosi multipla | gli amici temono il peggio

Da dilei.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Christina Applegate ha annunciato di vivere con la sclerosi multipla, condividendo pubblicamente le difficoltà legate alla malattia. La attrice ha parlato di come i suoi amici temano il peggioramento delle sue condizioni, mentre lei stessa ha descritto i momenti di miglioramento e di crisi che affronta nella sua routine. La sua testimonianza permette di conoscere aspetti della malattia fino a ora poco discussi pubblicamente.

Da anni Christina Applegate convive con la sclerosi multipla, ed è sempre stata lei stessa a raccontare al mondo la sua quotidianità fatta di “giorni migliori e giorni davvero brutti”. Secondo le ultime indiscrezioni, i suoi amici più stretti sarebbero seriamente preoccupati, dopo l’ultimo presunto ricovero. Christina Applegate, il ricovero e la preoccupazione degli amici. A dare la notizia per primo è stato TMZ: Christina Applegate sarebbe stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles a fine marzo. Le cause del ricovero, al momento, non sono state rese note, e non è chiaro se siano legate alla sclerosi multipla, malattia neurodegenerativa cronica, diagnosticata all’attrice nel 2021.🔗 Leggi su Dilei.it

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Temi più discussi: Christina Applegate, 54 anni, è ricoverata in ospedale nel mezzo della battaglia contro la SM… dopo aver rivelato di essere in gran parte confinata a letto a causa della malattia; Christina Applegate ricoverata in ospedale: l’attrice e la sua battaglia con la sclerosi multipla; Christina Applegate è ricoverata in ospedale a causa di una difficile battaglia contro la sclerosi multipla.

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