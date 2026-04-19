Christina Applegate ha annunciato di vivere con la sclerosi multipla, condividendo pubblicamente le difficoltà legate alla malattia. La attrice ha parlato di come i suoi amici temano il peggioramento delle sue condizioni, mentre lei stessa ha descritto i momenti di miglioramento e di crisi che affronta nella sua routine. La sua testimonianza permette di conoscere aspetti della malattia fino a ora poco discussi pubblicamente.

Da anni Christina Applegate convive con la sclerosi multipla, ed è sempre stata lei stessa a raccontare al mondo la sua quotidianità fatta di “giorni migliori e giorni davvero brutti”. Secondo le ultime indiscrezioni, i suoi amici più stretti sarebbero seriamente preoccupati, dopo l’ultimo presunto ricovero. Christina Applegate, il ricovero e la preoccupazione degli amici. A dare la notizia per primo è stato TMZ: Christina Applegate sarebbe stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles a fine marzo. Le cause del ricovero, al momento, non sono state rese note, e non è chiaro se siano legate alla sclerosi multipla, malattia neurodegenerativa cronica, diagnosticata all’attrice nel 2021.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Christina Applegate, la battaglia contro la sclerosi multipla: gli amici temono il peggio

Notizie correlate

Christina Applegate rivela le conseguenze della sclerosi multipla: "Passo quasi tutto il mio tempo a letto"L'attrice, che ha parlato della sua esperienza in un'autobiografia, ha spiegato in che modo trascorre le sue giornate affrontando molti ostacoli...

“Ho la sclerosi multipla, soffro per i dolori. A volte la vita delle persone fa schifo. In casa di mia madre c’erano uomini che andavano e venivano e droga”: il racconto di Christina ApplegateL'attrice ha ripercorso la sua vita nel libro di memorie "You with the sad eyes".

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Christina Applegate, 54 anni, è ricoverata in ospedale nel mezzo della battaglia contro la SM… dopo aver rivelato di essere in gran parte confinata a letto a causa della malattia; Christina Applegate ricoverata in ospedale: l’attrice e la sua battaglia con la sclerosi multipla; Christina Applegate è ricoverata in ospedale a causa di una difficile battaglia contro la sclerosi multipla.

Christina Applegate ricoverata in ospedale: l’attrice e la sua battaglia con la sclerosi multiplaChristina Applegate ricoverata a Los Angeles secondo TMZ. Nessuna conferma ufficiale sulle condizioni dell’attrice, che convive con la SLA. rumors.it

Christina Applegate, affetta da sclerosi multipla, vive il dramma della figlia: Ha la POTS a soli 13 anniChristina Applegate ha rivelato che sua figlia di 13 anni, Sadie, ha avuto diagnosi della POTS, ovvero la sindrome da tachicardia posturale ortostatica, detta anche ‘tachicardia a riposo'. Si tratta ... fanpage.it

Christina Applegate: cosa sappiamo davvero sulla sua salute Negli ultimi giorni sono circolate online voci secondo cui Christina Applegate sarebbe ricoverata da marzo. Al momento, però, non risultano conferme ufficiali da fonti affidabili come testate giorna facebook