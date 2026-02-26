Christina Applegate rivela le conseguenze della sclerosi multipla | Passo quasi tutto il mio tempo a letto

Un'attrice ha condiviso le difficoltà quotidiane legate alla sua condizione di salute, spiegando come questa influisca sulla sua vita. In una recente autobiografia, ha descritto i momenti in cui si trova principalmente a letto, affrontando vari ostacoli fisici che rendono complicato svolgere le attività di ogni giorno. La narrazione offre uno sguardo diretto sulla realtà di chi convive con questa condizione.

L'attrice, che ha parlato della sua esperienza in un'autobiografia, ha spiegato in che modo trascorre le sue giornate affrontando molti ostacoli fisici. Christina Applegate ha condiviso un aggiornamento sulla sua situazione fisica mentre lotta contro la sclerosi multipla. L'attrice, intervistata dal magazine People, ha infatti rivelato che trascorre la maggior parte del suo tempo senza poter scendere dal suo letto. L'attrice ha raccontato che muoversi le causa molto dolore, tuttavia cerca di mantenere delle abitudini che considera importanti come accompagnare a scuola sua figlia Sadie, che ha 15 anni.Christina Applegate ha raccontato: "Si tratta dell'unico momento che trascorriamo insieme da sole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

