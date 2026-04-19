CHOC! CANZONISSIMA | VASCO ROSSI COMMENTA LE ESIBIZIONI DI DUE BIG

Canzonissima, il programma musicale trasmesso da Rai1 e condotto da Milly Carlucci, ha ottenuto un grande successo durante questa stagione. Lo show, tornato in televisione dopo un periodo di assenza, continua a raccogliere numeri elevati di ascolti e attenzione da parte del pubblico. Recentemente, il conduttore ha commentato le esibizioni di due grandi artisti, attirando l’interesse dei media e dei fan.

Grande successo per Canzonissima, il format musicale di Rai1 condotto in questo revival da Milly Carlucci, che si conferma tra gli show primaverili più seguiti degli ultimi anni. Oltre ad essere premiata dal pubblico e dalla critica, sono numerosi gli apprezzamenti dal mondo dello spettacolo, come quello fatto da Vasco Rossi a due protagonisti della trasmissione. Ecco le parole del cantautore in riferimento alla cover cantata da Leo Gassmann: Kom-plimentissimi Leo @leogass.official per la tua interpretazione e per il tuo senso che trovi in questa canzone. “A volte è complesso trovarne uno . al motivo per il quale siamo qui. Ma ogni giorno è un’ottima occasione per avere la propria rivincita al di là di quello che è il tuo sogno, il tuo obiettivo nella vita”.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CHOC! CANZONISSIMA: VASCO ROSSI COMMENTA LE ESIBIZIONI DI DUE BIG Notizie correlate CANZONISSIMA: VASCO ROSSI COMMENTA LE ESIBIZIONI DI 2 BIG SUI SOCIALGrande successo per Canzonissima, il format musicale di Rai1 condotto in questo revival da Milly Carlucci, che si conferma tra gli show primaverili... Addio a Gino Paoli: da Vasco Rossi a Gianni Morandi, il saluto commosso dei big. “E poi ci troveremo come le star”Bologna, 24 marzo 2026 – Gino Paoli è morto la notte scorsa a Genova, all’età di 91 anni. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Canzonissima 2026, Milly Carlucci verso la finale con due star: anticipazioni, scaletta, cosa farà Cocciante (dopo la polemica); Canzonissima, le pagelle: Arisa fa piangere senza voce (9), Milly Carlucci regina dello show (8), Balivo fa scintille (7). Leo Gassman vince Canzonissima, i complimenti di Vasco RossiLeo Gassman protagonista a Canzonissima vince interpretando Un senso, per lui sono arrivati anche i complimenti di Vasco Rossi. libero.it Vasco Rossi si complimenta con Leo Gassmann dopo la vittoria a Canzonissima: Kom-plimentissimi per il tuo sensoVasco Rossi celebra su Instagram Leo Gassmann dopo la vittoria a Canzonissima con Un senso. La risposta commossa del cantautore: Onorato Maestro. Il brano va in finale il 25 aprile ... lifestyleblog.it Strage negli Stati Uniti, uccisi otto bambini: comunità sotto choc facebook Donnarumma choc, papera in City-Arsenal. Critiche sui social: «L'errore più grave dell'anno» x.com