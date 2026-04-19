Il campionato si avvicina alla conclusione e la squadra in testa ha ormai pochi punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Con quattro punti ancora da conquistare, la speranza di ottenere il titolo al primo tentativo è concreta. Tuttavia, uno dei aspetti da migliorare riguarda la gestione degli incontri contro le rivali dirette, un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo nel finale di stagione.

di Alberto Petrosilli Chivu sta per portare a casa lo scudetto al primo colpo: mancano 4 punti. Ma il neo degli scontri diretti va assolutamente corretto. L’ Inter ha ormai iniziato il conto alla rovescia per cucirsi sul petto il ventunesimo scudetto. Come analizzato dal Corriere della Sera, il vantaggio di 12 lunghezze sul Napoli, complici i passi falsi della squadra di Conte contro Parma e Lazio, ha trasformato la volata finale in una passerella trionfale. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Chivu e il traguardo vicino dello scudetto. Ma c’è un neo. La strada verso la gloria è stata spianata dai risultati dell’ultimo turno: con soli 15 punti ancora a disposizione, ai nerazzurri ne bastano appena 4 per la certezza matematica.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu, scudetto dietro l’angolo ma con un neo: quel difetto andrà assolutamente corretto. Il dato non mente

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