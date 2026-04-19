Dopo la partita tra Inter e Cagliari giocata venerdì, si sono diffuse alcune ricostruzioni riguardo al confronto tra due protagonisti. La discussione è avvenuta nei pressi della palestra e le voci parlano di uno scambio di parole tra i due aspetti tecnici e alcuni membri dello staff. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli precisi su quanto realmente detto.

di Stefano Cori Chivu Palestra spunta una ricostruzione su cosa si sono detti i due al termine di Inter Cagliari giocata venerdì. Al termine di Inter-Cagliari c’è stato un breve dialogo tra Cristian Chivu e Marco Palestra: ma i due cosa si sono detti? Questa la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport: COSA SI SONO DETTI? «La voglia di capire cosa l’allenatore dell’Inter avesse detto all’esterno del Cagliari ha alimentato subito i desideri di mercato. Il primo labiale distinguibile è stato quello di Marco: il 21enne ha rivolto, in risposta, un «grazie» al romeno. E Chivu? Sembra proprio gli abbia detto “sei forte”». NESSUNA PROMESSA «Due parole, un complimento.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Palestra, cosa si sono detti dopo Inter Cagliari? Spunta una ricostruzione

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