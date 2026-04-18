Dopo la partita vinta 3-0 contro il Cagliari, l'allenatore dell’Inter si è avvicinato a un membro dello staff. Le immagini mostrano Chivu che parla all’orecchio di Palestra, senza ulteriori dettagli sulle parole scambiate. La scena si è verificata subito dopo il fischio finale, in un momento di confronto tra i due all’interno dello stadio.

Dopo la vittoria per 3-0 sul Cagliari, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu si è avvicinato a Marco Palestra. Il giovane esterno, di proprietà dell'Atalanta ma in prestito ai sardi, è finito nel mirino di Marotta e Ausilio in vista del calciomercato estivo: cosa gli avrà detto Chivu all'orecchio? Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu corteggia Palestra: le parole dette all'orecchio dopo Inter-Cagliari

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