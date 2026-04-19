Sandro Sabatini, giornalista noto nel settore, ha rivelato un retroscena riguardante la gestione della panchina dell’Inter. Secondo quanto riferito, il centrocampista Fabregas era molto vicino a trasferirsi in nerazzurro e ad ottenere un posto da titolare, ma poi il percorso è cambiato e alla fine è arrivato Cristian. La vicenda si è sviluppata nel corso delle trattative estive e ha coinvolto diversi aspetti delle scelte di mercato del club.

di Alberto Petrosilli Chivu Inter, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha svelato un importante retroscena sulla panchina nerazzurro: il preferito era Fabregas. L’ Inter di Cristian Chivu si gode il sapore di uno scudetto ormai imminente dopo il 3-0 al Cagliari. Eppure, la storia di questa stagione trionfale avrebbe potuto prendere una piega completamente diversa, come svelato da Sandro Sabatini in un interessante retroscena di mercato pubblicato sul suo canale YouTube. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Fabregas era a un passo dal diventare l’allenatore dell’Inter e Chivu a restare l’allenatore del Parma. Poi, dopo qualche ora di ripensamenti, Fabregas ha detto che non se la sentiva di lasciare il Como, a meno che Marotta non avesse chiamato il Como per liberarlo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, il retroscena di Sabatini: «Fabregas era a un passo dalla panchina, poi il destino ha scelto Cristian». Cosa è successo

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