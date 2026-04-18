Un ex dirigente ha rivelato che un ex calciatore stava per diventare l'allenatore dell’Inter prima di un imprevisto. La notizia riguarda i piani che erano stati presi prima di un cambiamento improvviso, che ha modificato il corso delle decisioni sportive della squadra. La dichiarazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, portando alla luce dettagli poco noti sui possibili sviluppi tecnici della stagione.

di Paolo Moramarco Sabatini rivela un clamoroso retroscena su quello che sarebbe potuto essere il tecnico dell’Inter in questa stagione. Le sue parole. Nel commentare la vittoria dell’ Inter contro il Cagliari, Sandro Sabatini ha rivelato un interessante retroscena legato alla scorsa estate e alla scelta dell’allenatore nerazzurro. Sul proprio canale YouTube, il giornalista ha spiegato come il club fosse inizialmente orientato su Cesc Fabregas, prima del cambio di scenario che ha portato all’arrivo di Cristian Chivu. IL RETROSCENA SU FABREGAS – «Fabregas era a un passo dal diventare l’allenatore dell’Inter e Chivu a restare l’allenatore del Parma.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini rivela: «Fabregas era a un passo dal diventare allenatore dell’Inter, poi è successo questo!»

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