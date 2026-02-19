Annunciati i portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura di Milano-Cortina

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto guideranno la delegazione italiana alla cerimonia di chiusura di Milano-Cortina, in programma domenica 22 febbraio alle 20 all’Arena di Verona. La biatleta e il pattinatore di velocità sono stati scelti come portabandiera, simboli delle eccellenze sportive italiane. Vittozzi ha vinto medaglie importanti in diverse competizioni, mentre Ghiotto ha ottenuto risultati significativi nelle gare di velocità su ghiaccio. La scelta dei portabandiera riflette il talento e la determinazione degli atleti italiani in questi Giochi.

Saranno la biatleta Lisa Vittozzi e il pattinatore di velocità Davide Ghiotto i portabandiera dell'Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano-Cortina, che si svolgerà domenica 22 febbraio a partire dalle 20 all'Arena di Verona. La scelta di una coppia mista per la sfilata conclusiva sottolinea i valori di equilibrio e rappresentatività che hanno caratterizzato la delegazione azzurra, protagonista di una rassegna a cinque cerchi di altissimo livello. Lisa Vittozzi (Ansa). Chi è Lisa Vittozzi. Vittozzi, friulana classe 1995, è stata protagonista di un'Olimpiade di altissimo livello coronata con il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano, primeggiando nell' inseguimento senza alcun errore al poligono.