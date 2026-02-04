Chimica di base in crisi mobilitazione per chiedere l' intervento dell' Unione Europea

Domani a Bruxelles i rappresentanti dei lavoratori dell'industria in Italia scendono in piazza per chiedere un intervento urgente dell’Unione Europea sulla crisi della chimica di base. La Filctem Cgil, insieme a IndustriAll Europe e alle altre sigle nazionali, si riunisce davanti al Parlamento europeo per attirare l’attenzione su un settore che rischia di perdere pezzi. L’appuntamento segue un incontro con il Sindacato Europeo e punta a sensibilizzare le istituzioni sulle difficoltà crescenti delle aziende chimiche italiane.

BRINDISI - Dopo l'incontro dello scorso 15 gennaio con il Sindacato Europeo, la Filctem Cgil domani, giovedì 5 febbraio 2026, sarà a Bruxelles insieme a IndustriAll Europe e alle organizzazioni sindacali nazionali dell'industria a Place du Luxembourg, davanti la sede del Parlamento europeo per.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il documento dell’Unione europea propone strumenti e strategie per rafforzare le scuole italiane e europee nella gestione di future pandemie, crisi climatiche e conflitti.

