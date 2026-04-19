Chiude 30esima edizione di miart | Forte attenzione internazionale

Si è conclusa oggi la trentesima edizione di miart, la fiera internazionale dedicata all’arte moderna e contemporanea. L’evento, organizzato da Fiera Milano, si è svolto a Milano e ha visto la partecipazione di numerosi espositori e visitatori da diversi Paesi. Per questa edizione, Nicola Ricciardi ha ricoperto il ruolo di direttore, nel suo ultimo anno di mandato. La manifestazione ha riscosso attenzione da parte di pubblico e operatori del settore.

Milano, 19 apr. (askanews) – Si conclude oggi la trentesima edizione di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta, per l’ultimo anno del suo mandato, da Nicola Ricciardi. Con il titolo “New Directions” – omaggio a John Coltrane (1926-1967) in occasione del centenario dalla sua nascita – miart ha voluto puntare sul potere trasformativo del jazz, dando vita a un’edizione che ha voluto coniugare la celebrazione della propria storia con uno slancio verso il futuro. Nella nuova sede della South Wing di Allianz Mico, 160 gallerie da 24 Paesi suddivise in 3 sezioni – Emergent, Established, Established Anthology – hanno raccontato più di cento anni di storia dell’arte attraverso oltre 1200 opere, dando vita a un dialogo continuo tra epoche, generazioni e linguaggi.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Dal 17 al 19 aprile a Milano la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea Miart: cosa c'è da sapere della nuova edizione(askanews) – Fiera Milano presenta la trentesima edizione di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea diretta da Nicola... Si chiude a Mestre la VI edizione del Festival Internazionale della Geopolitica EuropeaAGI - Si è conclusa presso l’Auditorium del Museo del ’900 (M9) di Mestre la sesta edizione del Festival Internazionale della Geopolitica Europea,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Chiude oggi all'Allianz MiCo di Milano la 30esima edizione di Miart: nel segno della novità senza perdere la memoria del secolo breve; H&M chiude 160 negozi nel 2026. Nel piano tagli anche per l'Italia; Si chiude a Mestre la VI edizione del Festival Internazionale della Geopolitica Europea; Si chiude con soddisfazione la 58ª edizione di Vinitaly. Chiude 30esima edizione di miart: Forte attenzione internazionaleMilano, 19 apr. (askanews) – Si conclude oggi la trentesima edizione di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta, per l’ultimo anno del suo m ... askanews.it Miart festeggia i 30 anni. E non smette di stupireTorna la fiera dell'arte contemporanea in una nuova sede con 160 gallerie presenti, 40% italiane. Ci sono i grandissimi, ma anche le novità come Chiara Camoni ... rainews.it Il posticipo della FC Pistoiese chiude la 30esima giornata di Serie D: al Melani il via alle 18 facebook