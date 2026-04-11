Si chiude a Mestre la VI edizione del Festival Internazionale della Geopolitica Europea

A Mestre si è appena conclusa la sesta edizione del Festival Internazionale della Geopolitica Europea, tenutasi nell’Auditorium del Museo del ’900 (M9). L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti e studiosi che hanno discusso di temi legati alle dinamiche geopolitiche in Europa. La manifestazione ha offerto un’occasione di confronto e approfondimento su questioni di attualità internazionale.

AGI - Si è conclusa presso l’Auditorium del Museo del ’900 (M9) di Mestre la sesta edizione del Festival Internazionale della Geopolitica Europea, una tre giorni che ha visto alternarsi voci istituzionali e accademici per delineare il futuro del continente in un contesto globale sempre più instabile. Ad aprire la giornata conclusiva è stato l’intervento del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, la quale ha sottolineato come l’investimento nel comparto difensivo sia oggi una priorità imprescindibile per la stabilità, proponendo di innalzare gradualmente la spesa al 5% del PIL per ottimizzare le risorse attraverso l’ avanzamento tecnologico e la protezione dei confini, intesi come tutela diretta del benessere dei cittadini.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Si chiude a Mestre la VI edizione del Festival Internazionale della Geopolitica Europea Torna a Mestre il Festival Internazionale della Geopolitica EuropeaAnche per questa edizione, il Festival accoglie studenti delle scuole superiori provenienti da tutta Italia, coinvolti nel percorso formativo... Leggi anche: Dalle aule virtuali al dibattito internazionale: gli studenti del “Buonarroti” al Festival Internazionale della Geopolitica Europea