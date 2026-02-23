Il ristorante Bice compie cent’anni | un secolo di storia gastronomica meneghina

Beatrice Ruggeri ha ricordato che il ristorante Bice compie cent’anni grazie alla passione della famiglia, che da sempre valorizza ricette tradizionali come il risotto al Gorgonzola, suo piatto preferito fin da bambina. La proprietaria ha spiegato come il locale abbia mantenuto le ricette di sempre, adattandosi alle nuove generazioni senza perdere l’anima storica. La festa per i cento anni coinvolge anche clienti storici e nuovi avventori.

Un esordio che guarda all’infanzia, quello di Beatrice Ruggeri per celebrare i cent’anni di Bice: «Da bambina il mio piatto preferito era il risotto al Gorgonzola e nel nostro menu c’è ancora». A condurlo, oggi, ci sono lei e la sorella Roberta, nipoti di nonna Bice (al secolo Beatrice Mugnai) che lo aprì nel 1926. Cent’anni sono un traguardo raro, che ha catturato l’attenzione persino del Financial Times: il quotidiano britannico ha dedicato ampio spazio non solo all’anniversario, ma alla capacità del locale di restare « largely unchanged » attraverso tre generazioni, nell’arredamento così come nello spirito enogastronomico. 🔗 Leggi su Panorama.it

