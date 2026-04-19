Chieti 20enne trovato morto in un garage | ipotesi omicidio

Un ragazzo di 20 anni è stato trovato senza vita in un garage situato in una palazzina lungo la circonvallazione Histoniense a Vasto, in provincia di Chieti. La scoperta è stata fatta questa mattina, e al momento sono in corso le indagini per determinare le cause del decesso. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze del ritrovamento o sulla presenza di eventuali segni di violenza.

Il corpo senza vita di un 20enne è stato rinvenuto in un garage di una palazzina sulla circonvallazione Histoniense a Vasto (Chieti). Indaga il pubblico ministero del tribunale di Vasto, Silvia di Nunzio. Secondo fonti investigative potrebbe trattarsi di omicidio. Il corpo del giovane presenterebbe ferite d’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia locale e i sanitari del servizio 118. Sono in corso i primi rilievi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chieti, 20enne trovato morto in un garage: ipotesi omicidio Notizie correlate Vasto, 21enne trovato morto in un garage: si sospetta un omicidioUn giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio all’interno del garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Vasto: ragazzo di 21 anni trovato morto in un garage, si sospetta l’omicidioVasto, 19 aprile 2025 – Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Precipita per 20 metri nel dirupo e finisce nel fiume: trovato morto 17enne in Valle Verzasca; Zuzu ucciso nel suo letto a 20 anni da un mix di droghe: nessun colpevole per la sua morte. Vasto, trovato morto un giovane di 21 anni: non si esclude l’omicidioVASTO (CHIETI)-Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Sul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano i ... livesicilia.it Ventunenne trovato morto a Vasto, si sospetta omicidioVASTO - Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Sul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano ... ilmessaggero.it Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, 47 anni, nato a Vasto e cresciuto a Chieti, si racconta in un’intervista al "Corriere della Sera", ripercorrendo le origini del suo immaginario comico e personale. Un passaggio chiave della sua vita arriva presto: a 14 facebook Chieti, la corsa dei sindaci x.com