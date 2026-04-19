Una giovane donna di 23 anni ha raccontato di essere stata vittima di violenza da parte di un uomo con cui aveva avuto una relazione. Secondo quanto riferito, l'uomo le ha rotto il naso a pugni durante un episodio, ma lei ha precisato che, non vivendo più con lui, non si tratta di violenza domestica. Attualmente, l’uomo si trova agli arresti domiciliari, mentre lei si dice in costante allerta.

Poi è arrivata la notizia: il suo ex fidanzato, Gabriel Costantin, 25 anni, condannato in primo grado a sei anni e tre mesi per maltrattamenti e lesioni, in appello ha ricevuto uno sconto di pena. Il motivo? Il giorno in cui le ha rotto il naso prendendola a pugni, lui e Chiara si erano già lasciati. Non vivevano più insieme, quindi è venuta meno l’accusa di «maltrattamenti in famiglia». Sei mesi in meno da scontare, che sommati ai due anni già trascorsi in carcere, hanno fatto scendere la pena sotto ai quattro anni. E così lui ha potuto chiedere gli arresti domiciliari. Il 15 aprile Gabriel è tornato a casa, da sua madre, una donna che «mentre puliva il mio sangue per terra, cercava di portarmi via il cellulare perché non denunciassi il figlio», racconta Chiara, le cui lacrime sono state prosciugate dalla rabbia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Balistreri: «Mi ha rotto il naso a pugni, ma siccome non vivevamo più insieme non è violenza domestica. Lui oggi è ai domiciliari, e io mi guardo le spalle ogni giorno»

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