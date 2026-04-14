La denuncia di Chiara Balistreri | Mi ha rotto la faccia e va ai domiciliari Se succede qualcosa mi avranno sulla coscienza
Chiara Balistreri ha presentato una denuncia in seguito a un episodio violento che le ha causato un volto tumefatto. Dopo aver fatto questa segnalazione, l’uomo coinvolto è stato posto agli arresti domiciliari. Balistreri ha dichiarato che, in caso di ulteriori problemi, le persone responsabili si assumeranno le proprie responsabilità. La vittima ha anche evidenziato come, spesso, denunciare e mostrare le ferite non siano sufficienti per garantire sicurezza.
Non basta denunciare, non basta mostrarsi col volto tumefatto per rendere noto “cosa mi ha fatto”, e non basta nemmeno fare appelli alle istituzioni per sentirsi sicure dopo una violenza. La testimonianza di Chiara Balistreri è sconvolgente e dopo quasi due anni continua a interrogare le coscienze di tutti. "Sono appena stata svegliata con una chiamata della polizia di Bologna che mi informava che Gabriel fra due giorni tornerà a casa, tornerà a casa con dispositivo. Dispositivo che io non accetto, io non voglio nessun dispositivo, perché se a me dovesse mai succedere qualcosa mi devono avere sulla coscienza tutti quelli che hanno preso la decisione di rimandarlo a casa l'ennesima volta".🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Leggi anche: Costantin va ai domiciliari, la rabbia della ex Chiara Balistreri: «Se mi succede qualcosa chi lo ha scarcerato mi avrà sulla coscienza» – Il video
Chiara Balistreri in lacrime: "Il mio ex andrà ai domiciliari, se succede qualcosa mi avranno sulla coscienza""Sono appena stata svegliata con una chiamata della polizia di Bologna che mi informava che Gabriel fra due giorni tornerà a casa, tornerà a casa con...
Il video di Chiara Balistreri sui social: «Il mio ex violento esce dal carcere, quel briciolo di giustizia che ho avuto me l'hanno tolto» x.com
Il durissimo sfogo, tra le lacrime, di Chiara Balistreri alla notizia del ritorno a casa dell'ex violento - facebook.com facebook