La denuncia di Chiara Balistreri | Mi ha rotto la faccia e va ai domiciliari Se succede qualcosa mi avranno sulla coscienza

Chiara Balistreri ha presentato una denuncia in seguito a un episodio violento che le ha causato un volto tumefatto. Dopo aver fatto questa segnalazione, l’uomo coinvolto è stato posto agli arresti domiciliari. Balistreri ha dichiarato che, in caso di ulteriori problemi, le persone responsabili si assumeranno le proprie responsabilità. La vittima ha anche evidenziato come, spesso, denunciare e mostrare le ferite non siano sufficienti per garantire sicurezza.