Durante l’edizione 2026 dell’Amstel Gold Race, Marco Frigo si è distinto piazzandosi in decima posizione, uno dei migliori risultati della sua carriera. Tra gli italiani, cinque atleti hanno concluso la corsa nei primi 30, dimostrando la presenza significativa di corridori azzurri in questa classica delle Ardenne. La gara ha visto protagonisti diversi corridori di rilievo, con Frigo che ha concluso tra i migliori.

Marco Frigo è stato grandissimo protagonista alla Amstel Gold Race 2026, riuscendo a chiudere al decimo posto e ottenendo uno dei migliori risultati della propria carriera da professionista. Il 26enne, che nel proprio palmares vanta un successo di tappa al Tour of the Alps 2025 e alcuni piazzamenti parziali tra Giro d’Italia e Vuelta di Spagna, ha ricoperto un ruolo da primo attore nella ribattezzata Corsa della Birra, mostrando la propria grinta agonistica in più frangenti e un’ottima tenuta tecnica. L’alfiere della NSN Cycling Team (formazione di livello World Tour), reduce dalla 79ma piazza della Freccia del Brabante e che lo scorso mese...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi sono stati i migliori italiani all’Amstel Gold Race? Frigo in top10, 5 azzurri nei 30

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