Chi ha fatto il disastroso mercato del Napoli?

Il mercato della squadra partenopea è finito sotto i riflettori a causa di alcune scelte che hanno suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Le operazioni di acquisto e cessione sono state al centro delle analisi, con molti che si chiedono chi abbia avuto il ruolo principale in questa campagna di mercato. Attualmente, l'attenzione si concentra sulla figura dell'allenatore, con molti che cercano di capire quale sia stato il suo grado di coinvolgimento.

La domanda è: chi ha fatto il mercato del Napoli? Un mercato da tre Ora sono tutti concentrati su Antonio Conte. Per quel che conta, la tifoseria è divisa. In tanti non lo sopportano. E questi tanti vanno divisi: c’è chi non lo ha mai sopportato (e non sono pochi) per vari motivi: la juventinità; c’è chi lo ritiene un allenatore superato, artefice di un gioco noioso; c’è chi lo considera responsabile degli infortuni. Oggi, dopo la sconfitta con la Lazio, passa tutto in cavalleria. Quasi quasi persino lo scudetto. Conte è accusato di far giocare male il Napoli, di aver contribuito ai tanti infortuni con gli eccessivi carichi di lavoro, di far spendere troppo al club.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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AFFARE MONSTRE! NAPOLI, CONFERMA SHOCK DAL MERCATO! | NAPOLI OGGI

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