Il Napoli si prende un posto sul podio del mercato di gennaio, nonostante le difficoltà e le condizioni complicate. Il club ha portato a casa alcuni acquisti importanti e si prepara a affrontare il resto della stagione con una squadra più forte. Nel frattempo, Santos ha segnato tre gol in Champions, confermando il suo ruolo di protagonista internazionale. Di Marzio, a Sky Sport, fa il punto sulla sessione di gennaio, sottolineando come il club abbia agito con determinazione e strategia.

“Il Napoli sul podio del mercato”. Parole e musica di Gianluca Di Marzio a Sky Sport nel suo bilancio della sessione di gennaio del mercato. Di Marzio e Luca Marchetti posizionano in prima posizione la Roma, poi l’Atalanta e terzo il Napoli. Comincia Marchetti: “Sì, la Roma è la regina del mercato. Sono arrivati Malen, Robinio Vaz e Zaragoza. Primo perché aveva la necessità di migliorare il pacchetto offensivo e poi ha investito. Robinio Vaz titolo a titolo definitivo è un ottimo colpo, è uno dei giovani più interessanti. Malen è quasi a titolo definitivo, sarà della Roma a qualificazione europea ottenuta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Il Napoli sul podio del mercato, ha agito in condizioni proibitive, Santos ha segnato tre gol in Champions” (Di Marzio)

Approfondimenti su Napoli Mercato

Il Napoli in questa edizione della Champions League ha segnato solamente sette gol, posizionandosi al 28º posto per attacco tra le squadre partecipanti.

Tahirys Dos Santos, calciatore del Metz, ha riportato ustioni sul 30% del corpo in seguito alla tragedia di Crans-Montana durante la notte di Capodanno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Napoli Mercato

Argomenti discussi: La targa del Comune di Napoli al Centro Accademia Nazionale Acconciatori Misti che ha conquistato la Coppa del Mondo; Napoli sul podio delle neuroscienze: così Mnesys ridisegna la ricerca; Ancora uno slalom per i CHI del Comitato; Ranking Uefa per club: come cambia dopo la tre giorni europea.

Il Napoli sul podio del mercato, ha agito in condizioni proibitive, Santos ha segnato tre gol in Champions (Di Marzio)A Sky Di Marzio promuove il mercato invernale del Napoli nonostante i blocchi imposti: Presi Giovane e Santos ... ilnapolista.it

Conte ha vinto la panchina d'oro. Sul podio Gasperini e FabregasL'allenatore del Napoli è pamchina d'oro con 20 voti, sei per Gasperini e quattro per Fabregas ... corriere.it

RANKING UEFA | Due Top inglesi mettono a rischio il podio dell'Inter Roma vicina alla Top10 La Fiorentina insidia la Juve e il crollo Napoli evita il sorpasso al Milan Cosa ne pensate Ditelo nei commenti! - facebook.com facebook

#rankinguefa | Due Top inglesi mettono a rischio il podio dell' #Inter #Roma vicina alla Top10 La #Fiorentina insidia la #Juve e il crollo #Napoli evita il sorpasso al #Milan Cosa ne pensate x.com