il napoli sul podio del mercato ha agito in condizioni proibitive santos ha segnato tre gol in champions di marzio

Il Napoli si prende un posto sul podio del mercato di gennaio, nonostante le difficoltà e le condizioni complicate. Il club ha portato a casa alcuni acquisti importanti e si prepara a affrontare il resto della stagione con una squadra più forte. Nel frattempo, Santos ha segnato tre gol in Champions, confermando il suo ruolo di protagonista internazionale. Di Marzio, a Sky Sport, fa il punto sulla sessione di gennaio, sottolineando come il club abbia agito con determinazione e strategia.

“Il Napoli sul podio del mercato”. Parole e musica di Gianluca Di Marzio a Sky Sport nel suo bilancio della sessione di gennaio del mercato. Di Marzio e Luca Marchetti posizionano in prima posizione la Roma, poi l’Atalanta e terzo il Napoli. Comincia Marchetti: “Sì, la Roma è la regina del mercato. Sono arrivati Malen, Robinio Vaz e Zaragoza. Primo perché aveva la necessità di migliorare il pacchetto offensivo e poi ha investito. Robinio Vaz titolo a titolo definitivo è un ottimo colpo, è uno dei giovani più interessanti. Malen è quasi a titolo definitivo, sarà della Roma a qualificazione europea ottenuta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

