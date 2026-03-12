Impallomeni sul percorso delle italiane in Champions League | Chi ha fatto peggio? L’Inter ma il Napoli che arriva trentesimo…

Impallomeni ha commentato il cammino delle squadre italiane in Champions League durante un'intervista a Tmw Radio. Ha confrontato le prestazioni dell’Inter e del Napoli, sottolineando che l’Inter ha fatto peggio, mentre il Napoli si trova in una posizione molto bassa, al trentesimo posto. La discussione si è concentrata sui risultati ottenuti da entrambe le squadre nel torneo.

Durante il consueto appuntamento su TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la durissima sconfitta subita dall' Atalanta contro il Bayern Monaco. Nonostante il pesante passivo, il giornalista ha voluto sottolineare il grande fair play del pubblico bergamasco, pur muovendo critiche alla gestione tattica della gara, apparsa troppo sbilanciata di fronte alla superiorità schiacciante dei bavaresi. «Mi è piaciuto il tributo finale dei tifosi. Lo meriterebbe ogni partita in realtà. Il Bayern è stato mostruoso, poteva finire anche peggio, sembrava un'amichevole a un certo punto.