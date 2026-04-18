Oggi, a Monaco, il tennista italiano ha ottenuto una vittoria importante superando il tedesco Zverev e conquistando così l’accesso alla finale dell’ATP 500. In passato, l’atleta aveva vissuto momenti di grande sogno, ma le emozioni si sono trasformate in lacrime dopo la perdita di un ragazzo di 13 anni a Roma, a cui ha dedicato la vittoria in modo commovente.

Cobolli a Monaco oggi, vittoria su Zverev e finale conquistata. Flavio Cobolli firma una prestazione impeccabile, supera Alexander Zverev e conquista la finale dell’Atp 500 di Monaco. Il tennista romano domina il match con un netto 6-3 6-3, mostrando solidità e personalità contro il campione uscente. Una delle migliori partite della sua carriera, giocata con autorità dall’inizio alla fine. Ma il momento più forte arriva dopo l’ultimo punto. Le lacrime e il gesto verso il cielo: la dedica al 13enne morto a Roma. Subito dopo la vittoria, Cobolli si ferma, guarda verso l’alto e si lascia andare alle lacrime, coprendosi il volto con un asciugamano.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Cobolli da sogno a Monaco, poi le lacrime: la dedica straziante al 13enne morto a Roma

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