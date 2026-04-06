Mattia Rizzetti chi era il 16enne morto investito a Roma Casal Monastero in lutto

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Roma, nel quartiere di Casal Monastero. La comunità locale si trova a vivere un momento di lutto dopo la tragica perdita. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, che stanno raccogliendo le testimonianze dei testimoni e analizzando i rilievi sul luogo. La notizia ha suscitato grande sconcerto tra i residenti della zona.

Casal Monastero piange Mattia Rizzetti l’ennesima vittima di un fine settimana funestato dagli incidenti. Il sedicenne, investito intorno alla mezzanotte tra sabato 4 e domenica 5 in via Ratto delle Sabine, oltre a essere un giovane talento calcistico, era uno studente di sedici anni che frequentava la III A dell’Istituto Aniene. “Mattia non era solo uno studente: era un compagno di classe, un amico, una presenza quotidiana fatta di gesti, sorrisi e momenti condivisi”. Con queste parole la sua scuola lo ha ricordato, nel desiderio di far sentire la vicinanza di tutta la comunità scolastica ai genitorio, Sergio e Valentina, e anche ai suoi amici e conoscenti, annunciando “spazi di ascolto e supporto per gli studenti e tutto il personale”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Mattia Rizzetti morto investito da un'auto a Roma in zona Casal Monastero, il 16enne giocava nel Tor LuparaÈ stato investito nella notte, sulle strisce pedonali in via Ratto delle Sabine a Roma, Mattia Rizzetti.

Roma, il calciatore Mattia Rizzetti morto a 17 anni investito da auto: incidente a Casal MonasteroIl calciatore 17enne Mattia Rizzetti investito e ucciso da un'auto condotta da un 19enne a Casal Monastero il giorno di Pasqua.

Temi più discussi: Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale; Mattia Rizzetti morto in un incidente a Roma: il 16enne investito a Casal Monastero era una promessa del calcio; Roma, morto giovanissimo calciatore investito da un'auto; Casal Monastero, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni.

L’addio a Mattia Rizzetti, promessa del Roma City, falciato sulle strisce. Sedici anni e un pallone sempre tra i piediAttraversava la strada quando è stato travolto da un’auto guidata da un 19enne. Il cordoglio del club e dell’ex squadra, l’Ads Tor Lupara. La sua scuola, l’Istituto Aniene, si stringe al padre Sergio ... quotidiano.net

Mattia Rizzetti: Aranova in lutto per la tragica e prematura scomparsa del giovaneL’aria è densa e pesante in questa Pasqua ad Aranova: un’aria che porta con sé la notizia della scomparsa improvvisa di Mattia Rizzetti. La notizia della morte di Mattia Rizzetti La comunità si è stre ... alphabetcity.it

Il giovane calciatore Mattia Rizzetti morto a 17 anni nel giorno di Pasqua facebook

Mattia Rizzetti, morto in un incidente a Roma: il 16enne investito a Casal Monastero era una promessa del calcio x.com