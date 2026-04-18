In Libano, un soldato francese è stato ucciso in seguito a un attacco. Si tratta di un sergente capo del 17° reggimento genio paracadutisti di Montauban, coinvolto in una missione di sminamento. Durante un'operazione, è stato colpito da un colpo di arma da fuoco in un'imboscata. L'episodio ha portato alla morte del militare e ha suscitato reazioni nell'ambito delle forze armate.

Nel Sud del Libano è stato ucciso un soldato francese. Il sergente capo Florian Montorio è morto in un’imboscata contro i Caschi blu dell’Unifil. Il militare è stato colpito a distanza ravvicinata mentre era impegnato in un’operazione di sminamento. Feriti nell’attacco anche altri tre soldati. Morto un soldato francese Florian Montorio era il sergente capo del 17° reggimento genio paracadutisti di Montauban. Il soldato è stato colpito da un colpo di arma leggera a distanza ravvicinata mentre guidava un’operazione di apertura di itinerario verso un posto della forza Onu isolato da giorni dai combattimenti nella zona di Deir-Kifa. Con i suoi commilitoni era impegnato in un’operazione di sminamento.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ucciso un soldato francese in Libano, chi era Florian Montorio, la missione di sminamento e l'imboscata

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