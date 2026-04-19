In Bulgaria si torna alle urne per la ottava volta in cinque anni, con gli elettori chiamati a scegliere un nuovo governo. La campagna elettorale ha visto protagonista il presidente uscente, considerato il favorito, mentre temi come l’euroscetticismo e la lotta alla corruzione sono stati al centro del dibattito. La consultazione avviene in un momento di incertezza politica e di tensioni legate alle sfide interne ed europee.

Dopo l’ Ungheria ora tocca alla Bulgaria votare. Per l’ottava volta in soli cinque anni i bulgari andranno oggi alle urne per eleggere un nuovo governo. Il grande favorito è l’ ex presidente Rumen Radev, euroscettico, sostenitore di un necessario riavvicinamento alla Russia e spesso critico nei confronti degli aiuti umanitari all’ Ucraina. Radev ha promesso di combattere la corruzione e di riportare stabilità politica in un Paese che l’ha perduta da tempo. La Bulgaria non solo è la nazione più povera dell’Unione europea ma di fatto dal 2021 nessuno riesce a governarla tra manifestazioni anticorruzione e governi di minoranza. Le elezioni anticipate ormai sono la regola.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bulgaria al voto: chi è il favorito Rumen Radev, tra euroscetticismo e lotta alla corruzione

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