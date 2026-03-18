Un nuovo quiz pubblicato su un sito inglese mette alla prova la conoscenza dei fan di calcio. La sfida consiste nel nominare il club di maggior successo di ogni paese vincitore della Coppa del Mondo 2026. Si tratta di un test che può sembrare semplice, ma si rivela complicato anche per gli appassionati più esperti e informati di calcio internazionale.

Sito inglese: Questo nuovo quiz da QuattroQuattroDue è facile da impressionare ma quasi impossibile da padroneggiare anche per gli esperti di calcio mondiali più informati. Se la tua conoscenza del gioco dei club in tutto il mondo ti permette in qualche modo di dare il 100% in questo, noi Veramente voglio sapere. Abbiamo fatto un’analisi approfondita delle 42 nazioni che hanno già confermato il loro posto alla Coppa del Mondo 2026, identificando in ognuna di esse la squadra di club di maggior successo. Naturalmente alcuni di loro sono davvero molto famosi. Alcuni di loro lo sono. no. Ci sono 42 paesi in tutto e ti abbiamo dato solo 12 minuti per nominare il lotto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Quiz! Puoi nominare il club di maggior successo di ogni paese che ha vinto la Coppa del Mondo 2026?

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