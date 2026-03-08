Chi è il nuovo fidanzato di Paola Caruso Fabio Talin e cosa fa nella vita

Paola Caruso ha recentemente iniziato una nuova relazione con Fabio Talin, un professionista nel settore della comunicazione. La showgirl italiana ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale, confermando il suo stato di coppia. Fabio Talin si occupa di gestione dei media e comunicazione, e la coppia è stata vista insieme in diverse occasioni pubbliche.

Paola Caruso, dopo un periodo difficile segnato da delusioni sentimentali e lutti familiari, sembra finalmente aver trovato serenità e stabilità grazie a un nuovo amore. Paola Caruso sembra finalmente tornata a sorridere, a Capodanno ha infatti scelto di condividere uno scatto al fianco di Fabio Talin. La caption ha lasciato pochi dubbi: “Mai avrei pensato di iniziare questo 2026 insieme a te ”. Fabio Talin è un imprenditore che vive tra l’Italia e la Svizzera, in particolare a Saint Moritz. Oggi è amministratore delegato di Truestar Group, società attiva nel settore dei servizi aeroportuali, ma ha un passato interessante. È stato infatti pilota automobilistico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Fabio Talin, chi è il “nuovo amore” di Paola Caruso dopo il matrimonio annullatoSono stati mesi difficili per Paola Caruso, reduce da un matrimonio annullato a poche settimane dal sì.

Paola Caruso dopo le nozze annullate: il nuovo amore con l'ex pilota Fabio TalinDopo la tempesta mediatica che ha travolto la sua vita privata lo scorso maggio, l’ex "Bonas" di Avanti un altro sembra aver finalmente voltato...

