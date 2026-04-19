Tra i protagonisti della recente fiction Rai figura un’attrice che interpreta il ruolo di Roberta Valente. Si chiama Maria Vera Ratti ed è nota per la sua partecipazione a questa produzione. Durante le riprese, si è parlato anche della sua vita privata, in particolare di un fidanzato che ha una certa notorietà. La serie vede la presenza di altri attori noti, e le riprese si sono svolte in vari luoghi italiani.

Tra i protagonisti della nuova fiction Rai c’è l’attrice Maria Vera Ratti, attrice pronta a vestire i panni di Roberta Valente. Classe 1994, si è appassionata fin da giovanissima al mondo dello spettacolo e del cinema, riuscendo a far diventare la passione un vero mestiere. Maria Vera Ratti ha un fidanzato di nome Edoardo, ma sul web circolano pochissime informazioni riguardo la loro storia d’amore. La vita privata dell’attrice resta un mistero, come anche l’identità del suo compagno, che secondo i rumors potrebbe essere Edoardo De Angelis, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico napoletano. Anche Edoardo lavora come attore e la giovane artista ha raccontato a riguardo: “Sono sempre stata indipendente, ma oggi mi sento fortunata perché per la prima volta mi sono veramente innamorata” le parole di Maria Vera Ratti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Maria Vera Ratti, l’attrice in “Roberta Valente Notaio a Sorrento” ha un fidanzato famoso

Notizie correlate

Roberta Valente - Notaio in Sorrento, al via su Rai 1 la fiction con Maria Vera RattiMaria Vera Ratti debutta su Rai 1 con una nuova fiction intitolata Roberta Valente - Notaio in Sorrento.

Leggi anche: Roberta Valente-Notaio in Sorrento con Maria Vera Ratti: trama, cast e puntate della fiction di Rai1

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Maria Vera Ratti, astro in ascesa delle fiction italiane oggi è protagonista di Notaio in Sorrento; Maria Vera Ratti: età, carriera e vita privata dell'attrice di Roberta Valente — Notaio in Sorrento; Maria Vera Ratti lascia Il commissario Ricciardi e riparte da Roberta Valente: Devo fare altro da me; Maria Vera Ratti e Alessio Lapice sono i protagonisti di Roberta Valente.

Edoardo, chi è fidanzato di Maria Vera Ratti (Roberta Valente Notaio in Sorrento)| Veramente innamorataEdoardo, chi è il fidanzato di Maria Vera Ratti (Roberta Valente Notaio in Sorrento): Oggi sono veramente innamorata ... ilsussidiario.net

Chi è Maria Vera Ratti, Roberta Valente Notaio a Sorrento: fidanzato famoso| Film e InstagramIn passato Maria Vera Ratti ha già recitato in altri progetti, fiction molto note come I bastardi di Pizzofalcone ma anche La vita bugiarda degli adulti, Sabato domenica e lunedì, Miss Marx e Leonardo ... ilsussidiario.net

Roberta Valente torna stasera su Rai 1. La seguirete Dopo un buon inizio, continua la fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ambientata nella magnifica Sorrento. Vi sta convincendo e continuerete a guardare la serie anche oggi facebook