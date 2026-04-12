Roberta Valente-Notaio in Sorrento con Maria Vera Ratti | trama cast e puntate della fiction di Rai1

Da domenica 12 aprile su Rai1 va in onda Roberta Valente-Notaio in Sorrento. Protagonisti della fiction in quattro prime serate sono Maria Vera Ratti, Alessio Lapice ed Erasmo Genzini.🔗 Leggi su Fanpage.it

Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction di Rai 1: data di inizio, cast e trama“Roberta Valente – Notaio in Sorrento” è la nuova fiction di Rai Uno che vede come protagonista una giovane e brillante professionista, interpretata...

“Roberta Valente – Notaio a Sorrento”, intervista a Maria Vera Ratti: “Roberta si prende tanto sul serio, nella vita sono più elastica. Nessuna similitudine tra lei ed Enrica de Il Commissario Riccardi”Altro che professione monotona: il mestiere di notaio diventa sorprendentemente coinvolgente in Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova serie...