Chi è l’uomo accanto a Marina Di Guardo? Ecco l’amore inatteso dell’anno

Durante un soggiorno in Sicilia, una nota scrittrice è stata fotografata in compagnia di un uomo sconosciuto, confermando voci sulla loro relazione. La foto, inedita, mostra i due insieme in un contesto informale, suscitando interesse tra i media. Non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’uomo o sulla durata della frequentazione. La presenza del nuovo compagno è stata notata da alcuni osservatori presenti sul posto.

La celebre scrittrice Marina Di Guardo appare in uno scatto inedito durante un soggiorno siciliano, confermando le voci su una frequentazione speciale che durerebbe ormai da molto tempo Dopo mesi di voci che si rincorrevano con discrezione tra ambienti mondani e social osservati con attenzione, una semplice immagine pubblicata online sembra aver dato contorni più definiti a quello che finora era rimasto nel campo delle supposizioni. Non un annuncio, non una dichiarazione, ma un frammento di quotidianità che racconta più di quanto possa fare qualsiasi comunicato ufficiale. Marina Di Guardo, scrittrice e figura riservata ma centrale nell’universo Ferragni, appare accanto a Filippo La Mantia, chef palermitano dalla storia intensa e dalla rinascita personale costruita tra cucina, città diverse e una Sicilia che resta sempre punto di ritorno.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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