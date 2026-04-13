Marina Di Guardo e Filippo La Mantia l’amore inatteso | l’indiscrezione e una fotografia in Sicilia
Una fotografia diffusa in Sicilia ha acceso l’attenzione sui social, mostrando due persone insieme in un contesto che ha suscitato curiosità. Si tratta di Marina Di Guardo e Filippo La Mantia, protagonisti di una storia d’amore che, fino a ora, si era mantenuta riservata. La presenza dei due in questa regione ha alimentato speculazioni e discussioni tra gli utenti, che si interrogano sulle circostanze e sulla natura del loro rapporto.
Certe storie arrivano sempre dopo aver fatto un giro lungo, quasi a voler evitare la luce diretta dei riflettori. E invece, alla fine, la luce la trovano lo stesso. È il caso della relazione tra Marina Di Guardo e Filippo La Mantia: dopo mesi di indiscrezioni, la conferma non passa da un comunicato ufficiale ma da una fotografia che, più di tante parole, mette ordine ai rumors. Come riporta Mowmag. Lei è scrittrice, ma soprattutto conosciuta come la madre di Chiara Ferragni. Lui è uno chef che ha costruito una seconda vita tra cucine e ristoranti dopo un passato complesso e una lunga stagione di rinascita personale. Entrambi hanno superato la soglia dei sessant’anni e, secondo quanto filtra, sarebbero legati da circa un anno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Marina Di Guardo e Filippo La Mantia, Pasqua insieme in Sicilia: lo scatto che conferma il legameSoggiorno a San Vito Lo Capo e prime presentazioni in famiglia: la relazione tra la scrittrice e lo chef sembra sempre più concreta Pasqua speciale...
Marina Di Guardo innamorata dello chef Filippo La Mantia: "Presentazioni in famiglia". Una foto conferma tuttoLa relazione tra la scrittrice, madre di Chiara Ferragni, e il noto ristoratore siciliano prosegue alla grande: i dettagli raccontati da Gabriele...