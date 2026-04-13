Una fotografia diffusa in Sicilia ha acceso l’attenzione sui social, mostrando due persone insieme in un contesto che ha suscitato curiosità. Si tratta di Marina Di Guardo e Filippo La Mantia, protagonisti di una storia d’amore che, fino a ora, si era mantenuta riservata. La presenza dei due in questa regione ha alimentato speculazioni e discussioni tra gli utenti, che si interrogano sulle circostanze e sulla natura del loro rapporto.

Certe storie arrivano sempre dopo aver fatto un giro lungo, quasi a voler evitare la luce diretta dei riflettori. E invece, alla fine, la luce la trovano lo stesso. È il caso della relazione tra Marina Di Guardo e Filippo La Mantia: dopo mesi di indiscrezioni, la conferma non passa da un comunicato ufficiale ma da una fotografia che, più di tante parole, mette ordine ai rumors. Come riporta Mowmag. Lei è scrittrice, ma soprattutto conosciuta come la madre di Chiara Ferragni. Lui è uno chef che ha costruito una seconda vita tra cucine e ristoranti dopo un passato complesso e una lunga stagione di rinascita personale. Entrambi hanno superato la soglia dei sessant’anni e, secondo quanto filtra, sarebbero legati da circa un anno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Marina Di Guardo e Filippo La Mantia, l’amore inatteso”: l’indiscrezione e una fotografia in Sicilia

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