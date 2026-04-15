Marina Di Guardo, madre della nota influencer Chiara Ferragni, ha avviato una relazione con un personaggio noto nel mondo dello spettacolo. La coppia, che si tiene lontana dai riflettori, ha recentemente compiuto alcuni passi avanti nel loro rapporto. La notizia ha fatto il giro del gossip senza che siano stati divulgati dettagli sulla loro identità o sulla natura della relazione.

Nuovo capitolo sentimentale per Marina Di Guardo: la scrittrice madre di Chiara Ferragni è legata a un personaggio famoso e la loro relazione, vissuta lontano dai riflettori, si rafforza con importanti passi avanti. Leggi anche: Fedez si sposa con Giulia, Chiara Ferragni torna in tv (ma rifiuta un programma amatissimo): i Ferragnez fanno ancora discutere La scrittrice Marina Di Guardo, nota anche per essere la madre di Chiara Ferragni, negli ultimi mesi ha intrapreso un nuovo percorso sentimentale. Ha scelto di vivere questa relazione con riservatezza, evitando clamori e dichiarazioni pubbliche. Eppure, alcuni segnali non sono passati inosservati, alimentando la curiosità attorno alla sua vita privata.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La mamma di Chiara Ferragni ha un nuovo amore famoso: ecco con chi fa coppia Marina Di Guardo

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