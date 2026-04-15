Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono in attesa del loro terzo figlio. La notizia, riportata da un settimanale, era stata mantenuta riservata per diversi mesi, condivisa solo con alcuni amici stretti. Ora la gravidanza è ufficiale e pubblicamente nota. Federica Fumagalli, di professione non specificata, si prepara ad accogliere la nuova aggiunta nella famiglia.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano un terzo figlio. Lo scrive Chi, aggiungendo che si tratta di un segreto custodito per mesi, confidato solo agli amici più stretti: ora la notizia che la famiglia sta per allargarsi è confermata. I due sono una coppia riservata: conosciuti ai tempi dell’università, si sono fidanzati e poi sposati e hanno due figli, Emanuele Silvio, di cinque anni, e Tommaso Fabio, di tre anni. Luigi Berlusconi è tra i giovani imprenditori più importanti del panorama economico italiano, si occupa degli affari di famiglia: è proprietario e amministratore del family office H14 con le sorelle Barbara ed Eleonora e fa parte del consiglio d’amministrazione del gruppo Fininvest, guidato dalla sorella Marina.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano un terzo figlio, ecco chi è la moglie e cosa fa nella vita

Notizie correlate

Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli aspettano il terzo figlio: “Conducono una vita riservata, con la famiglia e le sorelle di lui, Barbara ed Eleonora”Luigi Berlusconi, figlio più giovane della famiglia Berlusconi, nato nel 1988 dall’amore tra l’ex presidente del Consiglio e Veronica Lario,...

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano il terzo figlio: famiglia in crescita tra riservatezza e businessLa famiglia si allarga ancora in casa Berlusconi: Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli sono in attesa del loro terzo figlio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli, spunta il segreto custodito per mesi. Lo sapevano solo gli amici più stretti: lei è in dolce attesa; Luigi Berlusconi: età, chi è, moglie, figli, padre e che lavoro fa; Ascolti Tv ieri 8 aprile: De Martino in calo con STEP (ma Affari Tuoi vola), Federica Sciarelli stavolta delude; Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: arriva il terzo figlio.

Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli aspettano il terzo figlio: Conducono una vita riservata, con la famiglia e le sorelle di lui, Barbara ed EleonoraLuigi Berlusconi, figlio più giovane della famiglia Berlusconi, nato nel 1988 dall’amore tra l’ex presidente del Consiglio e Veronica Lario, diventerà papà per la terza volta. La notizia la dà Chi. L’ ... ilfattoquotidiano.it

Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli, spunta il segreto custodito per mesi. Lo sapevano solo gli amici più stretti: lei è in dolce attesaBelli, ricchi, riservati, un grande amore a legarli. Chi sono? Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Lui è il più giovane della dinastia Berlusconi (37 anni, figlio minore dell'ex presidente del Cons ... today.it

Luigi è attento alle startup, agli investimenti nel mondo digitale, ed è appassionato di arti marziali. Ma oggi il suo sport preferito è correre dietro ai suoi figli”, racconta il settimanale. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si preparano ad accogliere il terzo figlio, facebook