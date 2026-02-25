Chi è la moglie di Lillo Tiziana Etruschi e cosa fa nella vita

Tiziana Etruschi è la moglie di Pasquale “Lillo” Petrolo, noto comico italiano del duo Lillo & Greg. Tiziana vive e lavora lontana dal mondo dello spettacolo e la coppia ha scelto di mantenere la loro relazione strettamente privata. Nonostante le poche informazioni disponibili sulla coppia, sembra che Lillo e Tiziana non abbiano avuto figli. Durante una intervista ad “Italia Sì”, Lillo aveva raccontato qualche dettaglio sulla moglie quando ha dovuto affrontare il Covid: “Mi ha dato molta forza il rapporto con gli infermieri, spesso scherzoso (.) ma anche soprattutto il sentirmi con mia moglie al cellulare è stato fondamentale“ La storia d’amore tra Lillo Petrolo e Tiziana Etruschi è una delle più longeve e solide dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

