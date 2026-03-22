Il marito di Sabrina Ferilli è l’imprenditore Flavio Cattaneo: i due sono convolati a nozze nel 2011 con una cerimonia privata tenutasi a Parigi. Stasera l’attrice romana sarà a Che Tempo Che Fa per presentare il film Notte Prima Degli Esami 3.0, diretto da Tommaso Renzoni. Archiviato il matrimonio con Andrea Perone, al quale è stata legata tra il 2003 ed il 2005, poco tempo dopo la Ferilli interpreta Dalila per un film tv. Sul set incontra Flavio Cattaneo, all’epoca direttore generale Rai, anch’egli separatosi dalla moglie. Un colpo di fulmine travolge entrambi: colpita dal carattere forte ed al tempo stesso “ l’incapacita a corteggiarmi ”... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Flavio Cattaneo, il ricco, potente manager e marito di Sabrina Ferilli: “Siamo molto uniti”

Articoli correlati

La storia d'amore tra Sabrina Ferilli e il marito Flavio Cattaneo: "Ci siamo incontrati dopo i 40 anni, ci diamo stabilità"Da oggi, 7 gennaio 2026, su Canale 5 va in onda A Testa Alta - Il coraggio di una donna, la nuova serie con protagonista Sabrina Ferilli.

Ma avete mai visto il marito “misterioso” di Sabrina Ferilli? Anche lui è famoso: ecco chi èSabrina Ferilli e il marito, anche lui famoso: una storia d’amore solida, nata dopo i 40 anni.

Una selezione di notizie su Flavio Cattaneo

Temi più discussi: Enel, riparte nel 2026 il programma di volontariato aziendale; Una poltrona pubblica è per sempre: chi corre per l'ennesimo rinnovo nelle cariche. A dispetto dell'età; Caro bollette, gli extraprofitti di Enel: così il governo rischia di affondare made in Italy e famiglie; Enel al top dei brand italiani secondo Kantar: crescita del 17% in un anno.

Chi è Flavio Cattaneo, il marito di Sabrina Ferilli: Ci siamo dati stabilità | Perché non ha figli?Chi è Flavio Cattaneo, il marito di Sabrina Ferilli: i due si sono sposati nel 2011 dopo essersi conosciuti in età adulta. Non hanno figli insieme ... ilsussidiario.net

Chi è Flavio Cattaneo, il ricco, potente manager e marito di Sabrina Ferilli: Siamo molto unitiIl marito di Sabrina Ferilli è l’imprenditore Flavio Cattaneo: i due sono convolati a nozze nel 2011 con una cerimonia privata tenutasi a Parigi. Stasera l’attrice romana sarà a Che Tempo Che Fa per ... msn.com

Durante l’evento di oggi “Powering What’s Next”, i protagonisti dell’energia in Italia – tra cui il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, Flavio Cattaneo (AD di Enel) e Giuseppina Di Foggia (AD di Terna) – si confrontano sulle sfide della transizione energetica. 70 anni x.com

Il cliente di Enel costretto a pagare 40 euro di extracosti su 19 euro di consumi. I premi milionari per l'ad Flavio Cattaneo che incassa più del predecessore. Le sue rendite colossali in azioni del gruppo. I ministri e Arera. Il sovrapprezzo da 7 miliardi e tutto il res facebook