Chi è Emanuela Introcci la sorella di Sabrina Salerno | È stato un segreto per troppo tempo lei mi ha scoperta molto dopo

Da metropolitanmagazine.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuela Introcci, sorella di Sabrina Salerno, è nata da un imprenditore e ha cresciuto nella famiglia del padre legittimo. La cantante e attrice, invece, è stata affidata ai nonni materni a Genova dopo la separazione dei genitori e ha avuto poca interazione con il padre durante la sua vita. La scoperta della relazione tra Manuela e Sabrina Salerno è avvenuta molto tempo dopo, rivelando un legame nascosto fino a quel momento.

Nata dall’imprenditore  Mario,  Emanuela Introcci  – o Manuela – è cresciuta nella famiglia legittima del padre, a differenza della sorella Sabrina Salerno, che fu affidata ai nonni materni a Genova, dopo la separazione dei genitori e non ebbe contatti con il padre per gran parte della vita. L’infanzia e l’adolescenza di Emanuela trascorsero all’ombra del segreto familiare: per anni, ignorò completamente l’esistenza della sorella Sabrina, mentre quest’ultima, consapevole di avere una sorella, scelse di non interferire nella sua vita per rispetto e per evitare complicazioni. Invece il rapporto tra le sorelle passò dall’evolvere nel tempo dopo un incontro casuale e fortuito intorno al 2009-2010.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Chi è Emanuela Introcci, la sorella di Sabrina Salerno: “È stato un segreto per troppo tempo, lei mi ha scoperta molto dopo”

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