Emanuela Introcci, sorella di Sabrina Salerno, è nata da un imprenditore e ha cresciuto nella famiglia del padre legittimo. La cantante e attrice, invece, è stata affidata ai nonni materni a Genova dopo la separazione dei genitori e ha avuto poca interazione con il padre durante la sua vita. La scoperta della relazione tra Manuela e Sabrina Salerno è avvenuta molto tempo dopo, rivelando un legame nascosto fino a quel momento.

Nata dall’imprenditore Mario, Emanuela Introcci – o Manuela – è cresciuta nella famiglia legittima del padre, a differenza della sorella Sabrina Salerno, che fu affidata ai nonni materni a Genova, dopo la separazione dei genitori e non ebbe contatti con il padre per gran parte della vita. L’infanzia e l’adolescenza di Emanuela trascorsero all’ombra del segreto familiare: per anni, ignorò completamente l’esistenza della sorella Sabrina, mentre quest’ultima, consapevole di avere una sorella, scelse di non interferire nella sua vita per rispetto e per evitare complicazioni. Invece il rapporto tra le sorelle passò dall’evolvere nel tempo dopo un incontro casuale e fortuito intorno al 2009-2010.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Emanuela Introcci, la sorella di Sabrina Salerno: “È stato un segreto per troppo tempo, lei mi ha scoperta molto dopo”

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Emanuela Introcci, tutto sulla sorella minore di Sabrina Salerno x.com

«Sapevo di avere una sorella, ma non ho mai voluto intromettermi nella sua vita». Così Sabrina Salerno racconta una parte della sua storia che, per anni, è rimasta nascosta. Oggi, al suo fianco c’è Manuela Introcci, la sorella scoperta solo da adulta, dopo un’i facebook