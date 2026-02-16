Short track | Fontana quarta nei 1000 dopo un contatto | Lei | Sono molto arrabbiata la cinese mi ha sportellato alla grande

A Torino, durante una gara di short track, la campionessa Fontana si è classificata quarta nei 1000 metri dopo essere stata coinvolta in un contatto con un’atleta cinese. Fontana ha spiegato di essere molto arrabbiata, accusando la rivale di averla spinta con forza durante la corsa. Nel frattempo, Sighel ha passato i quarti di finale, mentre Vinatzer è stato eliminato. Questa sera, spazio alle competizioni di freestyle big air donne con Tabanelli e Gasslitter.

Le parole della campionessa italiana dopo il quarto posto, amareggiata per non essere riuscita ad arrivare sul podio: «Sorrido per non piangere, sono tanto arrabbiata: ero lanciata verso una medaglia. Adesso dovrà farmi passare questa rabbia e farla diventare benzina»