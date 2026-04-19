La Chemco Puianello ha ottenuto una vittoria importantissima in trasferta contro il Peperoncino Basket a Castello d’Argile, con il punteggio finale di 73-66. La partita si è conclusa con una differenza di sette punti, portando la squadra in una posizione favorevole in classifica. La sfida si è disputata sul parquet di Castello d’Argile, con la Chemco Puianello che ha portato a casa il risultato positivo.

La Chemco Puianello ha conquistato un successo fondamentale sul campo del Peperoncino Basket a Castello d’Argile, chiudendo la sfida con un punteggio di 73-66. Questo risultato, ottenuto in una partita combattuta fin dai primi minuti, permette alle gialloblù di balzare in classifica al secondo posto in solitaria, approfittando della contemporanea sconfitta subita da Noceto. Il match si è rivelato un confronto estremamente equilibrato, dove il distacco tra le due formazioni non è mai stato eccessivo. La squadra di Giroldi ha saputo mantenere il controllo della gara conducendo per scarti minimi lungo tutto l’arco dell’incontro. Le dinamiche del punteggio hanno parziali di 16-17, seguiti da un 37-42 e un 51-54, confermando come la competizione sia rimasta appesa a ogni canestro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chemco Puianello vola in classifica: trionfo netto a Castello d’Argile

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